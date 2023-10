Cade dal tetto mentre lavora a Ronchi: elitrasportato in gravi condizioni a Udine

Un uomo di circa 45 anni di età è stato soccorso sabato pomeriggio dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di infortunio sul lavoro che si è verificato negli spazi di una attività produttiva che sorge nella zona industriale di Ronchi dei Legionari.

Ne dà notizia la Sores.

Per cause in corso di accertamento, dice la nota, è caduto da un'altezza di circa 5 metri mentre stava eseguendo delle attività sulla copertura di un immobile.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso, attivando anche le forze dell'ordine.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo che è stato trasportato in condizioni gravi in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.