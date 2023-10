Mareggiata a Duino, attivato il mini mose al Villaggio del Pescatore

Il fenomeno dell'acqua alta si è ripetuto stamattina nel territorio di Duino Aurisina. Le aree più colpite sono il Villaggio del Pescatore, dove è entrato in funzione il mini mose, che protegge l'abitato, per cui il fenomeno ha riguardato solo il tratto del litorale antistante la chiesa di san Marco, senza arrivare alle case, e l'area del porticciolo di Duino. In quest'ultima zona i problemi riguardano il ristorante "Dama Bianca", che fronteggia il mare. L'acqua è arrivata a lambire i gradini di accesso all'esercizio. Il sindaco Igor Gabrovec ha effettuato alcune ricognizioni. Al Villaggio del Pescatore sono intervenuti i volontari della Protezione civile locale e i tecnici dell'Area Servizio del territorio del Comune. Qui la diretta

00:57