melara

Leggiamo a scuola unisce allievi e prof

La lettura “centro” di attenzione e interazione per un giorno intero. Venerdì si è svolta infatti la maratona di lettura partecipata “Un libro lungo un giorno”, una delle iniziative incluse nel progetto regionale “Leggiamo 0-18”, che promuove da 10 anni l’importanza della lettura sia nelle scuole frequentate dai giovani sia nella vita quotidiana di tutti i cittadini di qualsiasi età e provenienza. La partenza simbolica è avvenuta all’Istituto comprensivo “Iqbal Masih” di Melar (Trieste), alla presenza dell’assessore regionale a Lavoro, Formazione, Istruzione, Ricerca, Università e Famiglia Alessia Rosolen, in occasione di “Leggiamo a scuola”, evento organizzato da Damatrà Onlus, dove i ragazzi di seconda terza media hanno letto a turno l’estratto di un libro scelto da loro nell’auditorium della scuola. A terminare l’ideale maratona nell’istituto di Melara è stata la stessa Rosolen, con un brano tratto da “Insciallah” di Oriana Fallaci, scelto appositamente per sottolineare l’importanza del coraggio nell’essere umano. Video di Andrea Lasorte

