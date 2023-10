Il quadro di Picasso esposto in palestra a Trieste

L’arte non è solo materia di gallerie, ma può coinvolgere anche i luoghi sportivi. È il caso della mostra “Picasso Celebration - 1973-2023 - 50th Anniversary” inaugurata ieri all’interno della palestra John Reed di Corso Italia.

Grazie alla collaborazione con il Museo Folligeniali e la Scuola Bergognone, che si occupa da sempre di portare l’arte tra i ragazzi come terapia nei soggetti fragili, la mostra annovera le riproduzioni del genio di Picasso liberamente interpretate dagli allievi della scuola. Tutti i periodi del pittore spagnolo sono stati ripercorsi attraverso la pittura, la scultura e la ceramica. In via eccezionale, anche un’opera originale dello stesso Pablo Picasso è stata esposta solo per il giorno dell’inaugurazione. Si tratta delle “Due modelle”, incisione autografata dall’artista che riporta la data del 1968.

A presenziare all’apertura della mostra sono intervenuti il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, il sindaco Roberto Dipiazza, l’assessore alla Cultura Giorgio Rossi e il vicesindaco Serena Tonel, accolti dall’amministratore Delegato di Rgs Group Italia Samuele Frosio.

«Questo evento unisce creatività e impegno sociale con la Scuola d’Arte Bergognone che promuove la terapia artistica per persone fragili – ha sottolineato Frosio – quindi invitiamo tutti a scoprire l’influenza globale di Picasso e a sostenere questa meravigliosa iniziativa visitando la mostra». Mostra che sarà visitabile gratuitamente fino al 30 dicembre, dalle 15 alle 21, prenotandosi su eventbrite.com al link “Picasso Celebration - 1973-2023 - 50th Anniversary”fr.sc.