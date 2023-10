Patto Ana – Associazione volontari Protezione civile Gruppo A2A: insieme per aiutare chi ha bisogno

Il 27 ottobre il presidente di Fondazione ANA Onlus Sebastiano Favero e il presidente dell’Associazione Volontari di Protezione Civile del gruppo A2A Roberto Corona, in occasione dell’esercitazione Vardirex 2023 svoltasi in Piemonte, hanno suggellato i propri intenti con la sottoscrizione di una convenzione volta ad incrementare l’efficienza di intervento in campo di protezione civile.

Un accordo finalizzato a cristallizzare ed a potenziare i rapporti già in essere tra le parti, permettendo il raggiungimento di importanti risultati – auspicando la possibilità che tale iniziativa si apra anche ad altre organizzazioni nazionali che possano così collaborare ed integrarsi proficuamente.

“Unendo le proprie competenze si è in grado di migliorare notevolmente e velocizzare le attività, quando si viene attivati in caso di calamità, la rapidità di intervento e la professionalità sono fondamentali”, dichiara Sebastiano Favero. “Numericamente siamo pochi rispetto alla forza delle migliaia di alpini volontari, siamo però molto specializzati ed operiamo sulle basi della nostra formazione lavorativa, collaboriamo da anni con ANA e, insieme, cercheremo di migliorare le nostre capacità d’intervento consci del fatto che tutti lo facciamo in totale spirito volontariato favorendo chi ne ha veramente bisogno”, chiosa Roberto Corona.

Nel totale rispetto e in linea con gli indirizzi di riferimento, le due realtà si attiveranno da subito in attività volte ad aumentare le proprie performance: sia organizzando sessioni di formazione e di addestramento che, attraverso attività tecniche di progettazione ed apposite esercitazioni in modo da permettere l’individuazione dei requisiti tecnici relativi ai moduli di assistenza alla popolazione al fine di mantenerli aderenti alla normativa vigente facilitandone l’allestimento, mantenendo prioritario l’obbiettivo di ristabilire al più presto dopo possibili eventi calamitosi, i canoni di normalità.