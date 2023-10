Incendio in un deposito sul molo Colombo a Muggia, si teme l’origine dolosa

MUGGIA. Incendio nella notte tra mercoledì e giovedì a Muggia in un deposito abbandonato nei pressi del molo Colombo. Le fiamme, durante la fase di massima intensità, erano visibili anche in lontananza ma il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha consentito di spegnere rapidamente il rogo.

Distrutti alcuni vecchi macchinari in disuso. L’area è stata posta sotto sequestro e sono scattati gli accertamenti per accertare le cause dell’incendio: si sospetta un’origine dolosa.