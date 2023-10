Allerta meteo arancione per l’Isontino e la zona di Trieste tra giovedì sera e venerdì

Nuovo allarme meteo per il Fvg e in particolare per le aree dell’isontino e per Trieste dove è scattato l’allerta arancione. Sono previste infatti piogge abbondanti, piogge intense, localmente molto intense, temporali, vento molto forte, acqua alta e mareggiate soprattutto nella zona di Grado.

Un veloce fronte freddo atlantico infatti9, rende noto la Protezione civile, passerà sulla regione tra la notte di giovedì 26 e la mattinata di venerdì 27. Ilfronte attiverà un intenso flusso di correnti da sud-ovest umide e instabili e forti venti meridionali sull'Alto Adriatico, il tutto in una situazione decisamente depressionaria. Ecco gli aggiornamenti meteo: oggi giovedì 26 ottobre: in tarda serata piogge da moderate a ovest ad abbondanti a est. Moderato vento da sud sulla costa e da sud-ovest in quota.

Venerdì 27 ottobre: nella notte peggioramento: fino alla tarda mattinata di venerdì sulla costa soffierà vento tra sud e sud-ovest forte con acqua alta e si avranno mareggiate, specie nella zona di Grado; sulla regione piogge da moderate a ovest a intense ad est, dove saranno anche temporalesche e forse isolatamente molto intense verso le zone di confine con la Slovenia. In giornata miglioramento a partire da ovest,