Aggressione tra stranieri in via Ghega, spunta un coltello: due feriti. Indaga la polizia di Stato

TRIESTE. Due cittadini stranieri, un 25enne afghano e un 20enne pachistano, sono rimasti feriti in un’aggressione che si è verificata verso le 22 di lunedì scorso, 23 ottobre, in via Ghega: il primo ha riportato una ferita a una coscia causata da un coltello, l’altro aveva una ferita al naso, entrambi sono stati medicati all’ospedale di Cattinara e poi dimessi.

Hanno affermato di essere stati aggrediti da un gruppetto composto da 3-4 stranieri, verosimilmente di nazionalità afghana. Le due vittime sono state trovate e identificate dagli agenti delle Volanti. Indagini in corso della Polizia di Stato.