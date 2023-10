Perde il controllo dell’auto e si schianta sull’ex Gvt a Trieste: grossi disagi al traffico

TRIESTE Incidente stradale attorno alle 7.30 di oggi, mercoledì 25 ottobre, sulla ex Gvt all’altezza di Campi Elisi. Un’auto è uscita di strada, senza coinvolgimento di terzi.

Sul posto sono arrivate sia l’ambulanza che l'automedica, ma alla fine la persona coinvolta ha riportato fortunatamente solo lesioni lievi ed è stata controllata sul posto.

Ingenti invece i disagi al traffico, con lunghe code in particolare in direzione Trieste. Rallentamenti anche in senso opposto per permettere i soccorsi, che hanno visto anche la presenza dei vigili del fuoco.

A causa dell’incidente sull’asfalto si è riversata una estesa macchia di olio: è consigliata l’uscita a Valmaura per chi viaggia in direzione Molo Settimo.