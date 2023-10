Auto a fuoco sulla Gorizia – Villesse: l’intervento di polizia e pompieri

VILLESSE Qualche minuto dopo le 15.15 di oggi, 25 ottobre 2023, la sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Gorizia ha ricevuto una richiesta d’intervento per l’incendio di un’autovettura sulla corsia in direzione Villesse dell’autostrada A 34 Gorizia-Villesse, all’altezza del ponte sul fiume Isonzo.

Immediatamente è stata inviata una squadra della sede centrale che giunta sul posto ha trovato una pattuglia della Polizia Stradale che utilizzando l’estintore in dotazione aveva già estinto le fiamme.

I Vigili del fuoco hanno quindi provveduto al minuto spegnimento, alla bonifica, al raffreddamento e alla messa in sicurezza del veicolo incendiato. Ancora in corso di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone.