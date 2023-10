Nuova allerta meteo gialla sulle coste del Friuli Venezia Giulia: acqua alta giovedì mattina

TRIESTE Ancora un’allerta meteo sul Friuli Venezia Giulia. Stavolta a essere interessata dal bollettino color giallo è solo la costa, dove tra le 8 e le 11 di giovedì 26 ottobre – questa la durata – saranno possibili problematiche legate all’acqua alta in corrispondenza del picco di marea.

La situazione

Permangono sulla nostra regione correnti sudoccidentali piuttosto umide nei bassi strati, piuttosto fresche in quota. Giovedì in giornata sulla fascia orientale e sulle Prealpi saranno possibili deboli piogge e forse qualche rovescio temporalesco. In mattinata e poi nuovamente dalla sera possibile acqua alta sulla costa. Dalla sera e nella notte tra giovedì e venerdì peggioramento con piogge abbondanti a ovest, intense ad est e Libeccio sostenuto.

Le previsioni

Venerdì nella notte e fino alla tarda mattinata sono previste piogge abbondanti a ovest, intense ad est anche temporalesche; sulla costa soffierà Libeccio sostenuto con probabile acqua alta e mareggiate. Poi progressivo miglioramento con cielo poco nuvoloso e vento da nordest. In serata nuovo peggioramento con possibili piogge e temporali.