Controlli ai confini italo-sloveni: code a Fernetti nel primo lunedì

Non sono i frontalieri ma i camion il problema al valico di Fernetti lunedì mattina. Una lunga coda si è formata in queste ore per consentire i controlli alla frontiera, in ingresso in Italia. I veicoli vengono incanalati nel restringimento della carreggiata nell'ampio piazzale di Fernetti dove c'è il presidio delle forze di polizia. Qui, solitamente, le auto, soprattutto quelle con una sola persona a bordo, vengono lasciate passare, mentre i controlli sono concentrati su automezzi pesanti, autobus, furgoni. Oggi è il terzo giorni da quando è stato sospeso il Trattato di Schengen ma è il primo feriale e il numero di camion in circolazione è decisamente più alto rispetto a domenica e a sabato. Il video è di Andrea Lasorte. Qui la notizia

01:06