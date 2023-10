Un altro caso di dengue a Trieste: scatta la disinfestazione a Grignano

TRIESTE Dopo il caso di dengue scoppiato la scorsa settimana a Trieste, che ha messo sotto scacco per una sera l’intero rione di San Giacomo, alle prese con la disinfestazione, l’Asugi ha confermato la presenza di un nuovo caso, stavolta nell’area di Grignano.

Anche in questo caso il Comune di Trieste ha subito disposto un’ordinanza –nei fatti identica a quella di San Giacomo -, per mettere in atto la disinfestazione, che avverrà oggi, lunedì 23 ottobre, tra il pomeriggio e la sera, in una zona in prossimità della Riva Massimiliano e Carlotta con un raggio di circa 200 metri.

L’ordinanza del sindaco

Per favorire e realizzare tutte le necessarie e previste misure preventive volte ad una disinfestazione radicale, il Comune di Trieste ha disposto una specifica ordinanza, firmata dal sindaco Roberto Dipiazza, che consentirà di effettuare gli interventi di eliminazione dei focolai larvali nella zona prossimale di riva Massimiliano e Carlotta, per un raggio di metri 200.

Il trattamento adulticida sarà realizzato dalla ditta incaricata nella tarda serata di oggi lunedì 23 ottobre indicativamente alle 19.

Limitazioni al traffico

Indicativamente dalle ore 18.00 alle ore 20.00 e comunque fino a cessata necessità, l’ordinanza del Comune di Trieste prevede l’istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli nei tratti stradali sotto riportati e contenuti nell'area interna al perimetro evidenziato in colore rosso nella planimetria, in modo da garantire l’esecuzione in sicurezza del trattamento di disinfestazione ad opera della ditta incaricata: strada Costiera (SR 14) altezza incrocio via Livia, strada Costiera (SR 14) agli ingressi delle due gallerie sotto parco di Miramare, via Grignano, via Carlo Junker e riva Massimiliano e Carlotta.

Previste deroghe a favore dei mezzi di soccorso in servizio di emergenza, delle forze dell’ordine nonché dei mezzi impegnati nelle operazioni di disinfestazione.

Residenti e animali al chiuso

Durante il trattamento di disinfestazione le persone devono restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria; tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi,...) con teli di plastica;

prima del trattamento raccogliere la verdura e la frutta presente negli orti o, in alternativa, proteggere le piante con teli di plastica in modo ermetico;

in seguito al trattamento si raccomanda di procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento;

in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

La prevenzione

L’ordinanza, infine, indica alla popolazione di fare il possibile, nelle prossime settimane, per evitare la formazione di nuove larve: quindi, svuotare contenitori, vasi e quant’altro posizionandoli, poi, in un modo adeguato così da impedire la raccolta di acqua stagnante.