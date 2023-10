Colori, design, pezzi unici e anche giochi per i bimbi: a Trieste la magia di Barbacan Produce

TRIESTE Oggetti realizzati con creatività e maestria, da artigiani, designer e artisti, pezzi unici e proposte curiose, divise tra un’ottantina di espositori. E tante iniziative dedicate ai bambini, in un’edizione che ha visto un ricco programma pensato per i più piccoli.

Il mercatino di Barbacan Produce ha riempito con la consueta aria di festa la scalinata di Santa Marina Maggiore, gli spazi sotto la chiesa, le vie vicine e naturalmente piazza Barbacan e dintorni. Stand affollati fin dalle 10.30, orario di apertura, grazie alle tante idee presentate dai partecipanti, giunti a Trieste anche da diverse regioni italiane e da Slovenia e Croazia.

Un via vai costante di triestini e di turisti ha contraddistinto tutta la giornata, complice il bel tempo. Tra i banchetti tanti vestiti, spesso singoli capi, ai quali si sono aggiunti cappelli e altri accessori. Tante anche le borse, realizzate con materiali di riciclo. Ampia la sezione riservata alle stampe artistiche, come quelle del famoso progetto “The Triestiner”. Molti i prodotti per la casa, tra i quali tazze con scritte simpatiche, fatte a mano, e i gioielli, vintage o moderni, insieme alla bigiotteria, assemblata con dettagli coloratissimi, con collane, bracciali, orecchini ed anelli.

Tra i libri e i giochi in scatola di “The White Cocal Press” ieri è spuntato anche il calendario 2024 “Torziolar a Trieste”, di Carlotta Zanettini, con disegni e ricette.

Per l’occasione l’associazione “Diritti e Storti” ha pensato a una serie di eventi per i bambini in piazzetta San Silvestro, Bottega del Mondo-Senza Confini Brez Meja ha offerto letture in diverse lingue, mentre le educatrici di “Un Villaggio per Crescere” hanno guidato i bambini presenti nella realizzazione di un’opera d’arte collettiva su un maxi foglio.

Organizzato anche un laboratorio multiespressivo tra musica, libri e arte, i clown dottori della Compagnia dell’Arpa a Dieci Corde si sono esibiti con giochi, bolle di sapone e micromagie e ancora il Comitato provinciale Unicef Trieste ha portato sul posto un laboratorio Pigott Art. Marco Rossignoli ha poi riproposto il circolo di percussioni, e nel pomeriggio c’è stato anche spazio per il truccabimbi e le storie di “Nati per Leggere Friuli Venezia Giulia”.

Ludovica Fusco, organizzatrice di Barbacan Produce, parla di «una giornata molto positiva, è andata benissimo, con una super affluenza e con tutti gli espositori contenti. Il prossimo appuntamento – ricorda – sarà domenica 10 dicembre».