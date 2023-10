Nuova allerta meteo gialla sul Friuli Venezia Giulia: previste forti piogge, acqua alta e mareggiate

TRIESTE La Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo di colore giallo per il Friuli Venezia Giulia dalla mezzanotte di martedì 24 ottobre fino alle 12 di mercoledì 25 per piogge intense, localmente molto intense e, sulla zona costiera, per possibile acqua alta e mareggiate.

Le previsioni

Martedì una saccatura atlantica determinerà afflusso in quota di intense correnti sud-occidentali, mentre nei bassi strati, sull'Alto Adriatico, affluirà Scirocco che penetrerà anche sulla pianura orientale. Tale situazione renderà l'atmosfera molto umida ed instabile.

Martedì 24 ottobre, quindi, secondo le previsioni dell’Osmer sulla zona occidentale e sulla costa saranno probabili piogge intermittenti da moderate ad abbondanti. Sulla zona montana e sulla fascia centro-orientale della regione piogge intense, più continue, anche temporalesche.

Probabili piogge molto intense sulle Prealpi Giulie e non si escludono forti piogge stazionarie anche dalla pianura udinese alla fascia collinare orientale. Sulla costa soffierà vento da sud moderato o sostenuto che girerà a Libeccio in serata; vento da sud-ovest sostenuto in quota sulla zona montana. Possibili mareggiate sulle coste esposte tra Lignano e Grado.

Mercoledì 25 ottobre: il cielo sarà da nuvoloso a coperto con più variabilità sulla costa. Sulla fascia occidentale di pianura e costa e sul Tarvisiano saranno probabili piogge sparse e intermittenti in genere deboli o moderate; sul resto della regione piogge moderate o abbondanti, più continue sulla fascia orientale, anche temporalesche. Sulla costa soffierà Libeccio moderato. Al mattino possibile acqua alta.