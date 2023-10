Rintracciata in Carso una ventina di migranti

TRIESTE Nonostante il forte presidio dei confini in Friuli Venezia Giulia domenica mattina, 22 ottobre, sono stati rintracciati a Trieste, in zona carsica, circa venti migranti fradici e infreddoliti. Sono stati rifocillati e portati nell’edificio adibito ai riconoscimenti e alle richieste di asilo.

Sull’attuale situazione ai valichi triestini il sindacato autonomo di Polizia (Sap) lamenta il fatto che gli agenti non hanno la possibilità di respingere quanti rintracciano sui confini con la Slovenia.

«Ben vengano più agenti e mezzi, che bisognerebbe mantenere sempre per un controllo migliore delle vie di accesso dei migranti - dichiara oggi Lorenzo Tamaro del sindacato di polizia Sap -. Purtroppo però non possiamo autonomamente respingere in Slovenia queste persone. I venti rintracci di questa mattina sono stati trattenuti in Italia come facevamo nei giorni scorsi e il fatto che ora non li possiamo respingere è un controsenso. In pratica - afferma contrariato Tamaro - per noi è tutto come prima e quindi non cambia nulla».

Due espulsioni

Secondo quanto rende noto il Ministero dell'Interno, due persone sono state espulse dal territorio italiano. Nel primo caso si tratta di un 42enne, cittadino tunisino che era stato rinchiuso prima al Cpr di Gradisca d'Isonzo e poi in quello di Caltanissetta. Una volta riconosciuto dalle competenti Autorità consolari tunisine, è stato rimpatriato in esecuzione del provvedimento di espulsione del Prefetto di Piacenza.

La seconda espulsione riguarda un cittadino kosovaro. La sua figura è emersa in seguito ad una attività investigativa avviata nel 2016 dalla Digos di Venezia su un gruppo di soggetti radicalizzati, che ha portato all'arresto nel 2017, di tre cittadini kosovari sui quali c'erano gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione ad un'associazione con finalità di terrorismo internazionale, in relazione alla loro adesione all'ideologia dello Stato Islamico. L'uomo era stato sottoposto a perquisizione in quanto risultato in contatto con i soggetti arrestati ed espulso dal territorio nazionale in esecuzione del provvedimento emesso dal Prefetto di Venezia per motivi di sicurezza nazionale. Il 14 ottobre 2023 è stato rintracciato in provincia di Trieste e tratto in arresto per il reato di violazione del divieto di reingresso sul territorio nazionale. A seguito di giudizio direttissimo tenutosi a Trieste è stato condannato a 8 mesi di reclusione. L'interessato è stato accompagnato presso il Cpr di Gradisca e rimpatriato in esecuzione del decreto di espulsione emesso il 16 ottobre dal Prefetto di Trieste.