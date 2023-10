L’attesa di Gorizia: niente controlli alla Transalpina, luogo simbolo del confine

GORIZIA Nel primo giorno dell’operazione valichi, piazza Transalpina, oggetto di grande curiosità alla vigilia del debutto, è stata “graziata”.

Il luogo simbolo del confine che non c’era più, lì dove Gorizia e Nova Gorica si abbracciano e uniscono davvero, non ha assistito cioè alla ripresa dei controlli da parte di uomini in divisa, concentrati sui valichi.

Ad accompagnare lo scorrere delle ore, sotto un cielo a tratti grigio e minaccioso e a tratti illuminato da un timido sole, solo il consueto via-vai di gruppetti di turisti alle prese con l’immancabile foto del mosaico al centro della piazza, il passaggio frettoloso di qualche runner impegnato in allenamento o quello rilassato di cittadini a passeggio, lo scodinzolare dei cani a spasso con i loro amici umani.

Il tutto in attesa della piccola rivoluzione (temporanea) che cambierà per una decina di giorni o forse più le abitudini di chi vive da quelle parti. «A dire il vero credo che non cambi proprio nulla – afferma sorridendo Ana Marija, una signora slovena impegnata in una delle sue frequenti passeggiate a cavallo del confine con un’amica, prima di rientrare a casa a Nova Gorica -. Tanto noi giriamo già abitualmente con un documento nella borsetta, e se ce lo chiederanno non sarà un problema. Tutto sommato se queste misure possono risultare utili, va bene così. L’importante è restare sempre amici, e che non tornino i confini veri, come tanti anni fa».

A passeggio nella piazza condivisa ci sono anche Fernanda Zanne ed Ezio De Ros, pure loro tutt’altro che turbati dalla novità. «In fondo con tutto ciò che si osserva e che si sente in giro è anche giusto effettuare qualche controllo in più – riflette Fernanda -. Non si tratta di chiudere i confini, ma semplicemente di fare delle verifiche, e per avere un maggiore senso di sicurezza si può sopportare pure qualche piccolo eventuale disagio alla frontiera». «E poi è un provvedimento temporaneo – aggiunge Ezio -, che non toglie nulla ai rapporti di collaborazione e apertura tra i due Stati o tra le persone che abitano da entrambe le parti del confine».

Certo i controlli possono risultare più o meno pesanti o fastidiosi a seconda delle abitudini e dello stile di vita di ciascuno. Particolare è la condizione di Giuseppe, ad esempio, che ieri mattina passava dalle parti di piazza Transalpina con il suo cane proprio per rendersi conto di persona di cosa stava cambiando. «Io sono italiano, vivo a Nova Gorica e lavoro a Monfalcone – racconta -. E per chi è nelle mie condizioni, il ripristino dei controlli al confine non è certo una comodità. Noi transfrontalieri abbiamo già patito disagi importanti ai tempi del Covid, e abitualmente per chi come me per andare a lavoro deve raggiungere Monfalcone è quasi la prassi essere sottoposto a controlli lungo la strada. Se a questi si aggiungeranno anche le verifiche puntuali ad ogni passaggio della frontiera, si finirà per perdere altro tempo». Secondo Giuseppe, peraltro, il provvedimento rischia di essere poco efficace in un territorio dove il passaggio del confine, per chi è intenzionato a farlo eludendo i controlli, è assai agevole un po’ ovunque.

Un pizzico di preoccupazione c’è anche nelle parole di Eliano D’Onofrio, mentre prende un caffè al bar della stazione di Nova Gorica. Lui lavora come guida turistica a Lubiana, e porta i gruppi dei visitatori a Gorizia e nell’Isontino. «Abbiamo già avvisato i nostri clienti di preparare i documenti, nel caso fosse necessario al confine – spiega -, ma le eventuali lungaggini nelle verifiche rischiano di complicare non di poco la programmazione dei nostri tour. Staremo a vedere e speriamo che questa condizione duri poco».

Una speranza condivisa anche dal sindaco Rodolfo Ziberna, che sabato avrebbe dovuto incontrare proprio attorno al mosaico della Transalpina il collega di Nova Gorica Samo Turel, per ribadire l’amicizia tra i due popoli e l’impegno comune per il successo di Go!2025.

Un incontro che non si è realizzato vista la partenza anticipata di Turel alla volta della fiera del libro di Francoforte, dove arriverà domenica anche Ziberna proprio per presentare la Capitale della cultura.

«L’auspicio - ha affermato il sindaco goriziano arrivato in piazza in tarda mattinata - è che questi dieci giorni bastino a rallentare i flussi dei mercanti di morte, o possano indurre la Croazia a vigilare sui suoi confini che sono i veri confini dell’Unione».

Ziberna ha ricordato come, a suo giudizio, luoghi di passaggi come la piazza condivisa dalle due Gorizia (ma anche le piste ciclabili o i valichi agricoli) in questo caso non possano essere considerati valichi ma semplice “varchi”, e quindi non debbano essere sottoposti ai controlli effettuati dal personale aggiuntivo (una settantina tra agenti e militari) messo a disposizione dell’Isontino in questa fase eccezionale. «Diversamente da altri, i confini tra Gorizia e Nova Gorica vengono attraversati più volte al giorno dai moltissimi cittadini che vivono da una parte e lavorano o studiano dall'altra. Dobbiamo capire che effetto produrrà la reintroduzione dei controlli alle frontiere, ma già il ministro Piantedosi ha assicurato che dovranno essere discreti e proporzionali, per evitare di creare lunghe file di automobili ai confini», ha aggiunto Ziberna -.