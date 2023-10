A Monfalcone 200 persone in piazza per la pace tra Israele e Palestina

MONFALONE Circa duecento persone, di cui diverse di origine bengalese, si sono ritrovate ieri pomeriggio in piazza della Repubblica per chiedere si scelga la via della pace nella risoluzione del conflitto che sta infiammando nuovamente il Medio Oriente. La manifestazione è stata promossa dall’Associazione Monfalcone interetnica nei giorni scorsi, sottolineando che in piazza della Repubblica sarebbero state accettate solo bandiere della pace e nessun altra. Un invito che è stato rispettato ieri pomeriggio da quanti hanno deciso di prendere parte al “flash mob”. «Vista la situazione a Gaza, di fronte alle violenze di queste ultime settimane, non crediamo si possa rimanere in silenzio», ha affermato l’associazione, da diversi anni ormai impegnata per favorire il dialogo tra le diverse componenti del territorio. Da piazza della Repubblica questa mattina, alle 9.45, è inoltre confermata la partenza della Camminata antimilitarista organizzata dal Circolo libertario Esperanto.