Corteo “No green pass” sfila a Trieste per la pace

TRIESTE Sono circa 200 le persone che nel pomeriggio di sabato 21 ottobre hanno preso parte a Trieste a un corteo mosso da due motivazioni: da una parte sono stati veicolati messaggi anti green pass dall'omonimo Comitato, “No Green Pass e Oltre” di Trieste, dall'altra sono stati diffusi appelli per la pace, contro le guerre in atto nel mondo, in riferimento in particolare all'Ucraina e al Medio Oriente.

Sullo striscione che apre il corteo sono scritte le parole «No guerra, no Nato, pace e libertà». Molti manifestanti inoltre sventolano numerose bandiere con la scritta «No green pass». Il corteo ha cominciato a sfilare dal Foro Ulpiano, la zona del tribunale, con un'ora di ritardo rispetto all'orario inizialmente stabilito.

Il Comitato ha criticato le autorità cittadine che hanno obbligato a svolgere la manifestazione evitando le aree più centrali della città per le direttive ricevute, che hanno imposto lo svolgimento del corteo in altre vie rispetto a quelle annunciate, leggermente ai margini, come la zona della Stazione ferroviaria.

Il corteo è sfilato fino a giungere nei pressi della Stazione appunto, fermandosi saltuariamente per consentire interventi di alcuni relatori, tra i quali Ugo Rossi, leader di un movimento politico No vax. Tra i manifestanti c'erano anche Stefano Puzzer, leader della protesta dei portuali, e Fabio Tuiach, portuale a sua volta, ex consigliere comunale di posizioni estreme.