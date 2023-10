A San Giacomo il presidio pro Palestina: "Basta massacri"

Un presidio per «fermare il genocidio a Gaza» è stato promosso nel pomeriggio a Trieste, a campo San Giacomo. «Basta oppressioni, basta discriminazioni, basta Apartheid, basta massacri», è stato ripetuto al megafono, mentre i presenti - oltre 200 persone secondo la Questura - assistevano in cerchio, in modo ordinato. «I palestinesi hanno il diritto di vivere in pace come tutti i popoli del mondo», ha incalzato lo speaker. L'iniziativa è stata promossa da Odv Salaam ragazzi dell'olivo - comitato di Trieste, perché «di fronte alla pulizia etnica del popolo palestinese e alla terrificante crisi umanitaria a Gaza è imperativo che la comunità civile risponda». I manifestanti hanno esposto bandiere palestinesi e hanno srotolato alcuni striscioni. Tra gli slogan rappresentati, «basta sangue a Gaza». Alla manifestazione hanno aderito, come riporta Odv Salam sui social, Associazione culturale islamica di Trieste e del Fvg, Cobas, Collettivo Zeno, Comitato pace, convivenza e solidarietà «Danilo Dolci», Link Trieste, Scr, Sinistra anticapitalista, Prc Rifondazione comunista, Buriana, Casa Giovani del sole, Sinistra italiana Fvg. Video di Andrea Lasorte

01:14