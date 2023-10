A Muggia la Protezione civile celebra i 30 anni con un'esercitazione

A Muggia il Gruppo comunale di volontari di Protezione civile compie 30 anni. In occasione del trentennale, il Gruppo ha organizzato un’esercitazione volta a testare, assieme al Comune di Muggia, il Piano d’emergenza comunale. Per l’occasione è stato istituito il Centro operativo comunale per la gestione dell’emergenza su vari scenari: alluvionale, smottamento versanti, evacuazione di alcune aree di Muggia, allestimento area ricovero per le persone evacuate, allestimento di un Punto medico avanzato, ricerca persone disperse ed evacuazione di persone con ridotte capacità motorie. Il video è di Andrea Lasorte

02:29