Scuola chiusa per topi, il 25 ottobre il rientro dei bimbi alla Mille Bimbi

TRIESTE I bambini della scuola dell’infanzia Mille Bimbi rientreranno in aula mercoledì 25 ottobre. Lo annuncia l’assessore comunale alle Politiche dell’educazione Maurizio De Blasio.

La disinfestazione legata al rinvenimento di un grosso topo la scorsa settimana non ha riscontrato ulteriori problemi. Il rischio infatti era di uno slittamento della riapertura a novembre, se si fosse evidenziata una situazione tale da richiedere un intervento più massiccio di pulizia. Così non è stato e quindi tra pochi giorni tutto potrà rientrare alla normalità.

I bimbi intanto sono stati dirottati in altre cinque scuole, dove resteranno anche lunedì e martedì. «Dai risultati che abbiamo ricevuto non emerge un quadro per cui siano necessarie ulteriori azioni oltre a quelle già previste - spiega De Blasio - la disinfestazione è già terminata, ora si passerà alla pulizia supplementare e alla sanificazione. Rimangono accorgimenti standard, trappole che si utilizzano già in altre strutture, non in luoghi accessibili, operazioni per garantire la massima sicurezza degli ambienti, per bambini e personale».