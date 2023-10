Cade da due metri di altezza mentre lavora in un’azienda agricola di Dolegna

DOLEGNA Incidente sul lavoro, nel pomeriggio di oggi, venerdì 20 ottobre, in un’azienda agricola a Dolegna del Collio. Un lavoratore è caduto da un’altezza di circa 2 metri, riportando diverse fratture e contusioni.

Sul posto sono arrivati l’ambulanza e l'elisoccorso: il ferito è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni serie. Non sarebbe in pericolo di vita.