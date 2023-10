Doberdò, perde il controllo dell’auto e si cappotta

DOBRERDO’ Una persona è stata soccorsa dal personale medico infermieristico questa mattina per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato in località Devetachi nel territorio comunale di Doberdò del Lago.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, la persona alla guida di una vettura ha perso il controllo e la macchina si è ribaltata su un fianco.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso. Hanno attivato la forza pubblica e i vigili del fuoco.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico la persona che poi è stata trasportata all'ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia con l'ambulanza con ferite non gravi.