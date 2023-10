Allerta meteo: forti piogge a Trieste

Come da previsioni, a Trieste è arrivato il maltempo, con le forti piogge annunciate dalla Protezione civile regionale, che ha diramato l'allerta meteo per tutta la giornata del 19 ottobre. Sulla costa, specie sul settore orientale del Golfo di Trieste soffierà vento anche sostenuto da sud e saranno possibili mareggiate e acqua alta. In mattinata non si registravano ancora grosse criticità o allagamenti, salvo la solita zona critica delle Rive, come si vede nel video di Andrea Lasorte

00:35