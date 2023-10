Diminuzione dei giovani nelle regioni europee, la Commissione Ue lancia un progetto e propone un questionario

Diminuzione dei giovani nelle regioni europee: la Commissione Ue lancia un progetto e un questionario per risolvere il problema della mancata attrattività dei territori sondando i giovani e le loro difficoltà. Un’iniziativa diretta ai ragazzi tra i 15 e i 29 anni.

La Direzione generale per la politica regionale e urbana (Dg Regio) della Commissione Europea, come detto all’inizio, sta lavorando a un progetto per affrontare il problema della diminuzione della popolazione giovanile nelle regioni europee. In particolare, lo scopo di questo progetto è quello di sviluppare un kit di strumenti con raccomandazioni politiche collaudate che le parti interessate locali possano utilizzare con l’obiettivo di trattenere e attrarre i giovani (in particolare tra i 15 e i 29 anni) nei loro territori.

In questo contesto, è stato sviluppato un questionario per comprendere i fattori di spinta e di attrazione che alcune regioni potrebbero avere per i giovani nell’Ue. Questo questionario garantirà che le raccomandazioni politiche finali di questo progetto siano formulate dalle persone che sono al centro della questione. La compilazione del questionario richiede circa 5 minuti ed è disponibile in tutte le 24 lingue ufficiali dell'Ue. »Desideriamo raggiungere il maggior numero possibile di giovani provenienti da tutta l’UE tra i 15 e i 29 anni!» lancia un appello la Dg Regio. Per accedere al questionario: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Youth4EURegions. Per qualsiasi altro approfondimento contattare la Commissione atraverso questa mail: YOUTH4REVIVINGTERRITORIES@ec.europa.eu.