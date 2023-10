Camion incastrato in via San Marco, intervengono i vigili del fuoco

TRIESTE Verso le 12 di oggi, giovedì 19 ottobre, i vigili del fuoco di Trieste sono stati allertati per un grosso camion rimasto incastrato sotto un ponte in via San Marco all'altezza del civico 35.

Giunti sul posto con la seconda squadra dalla Centrale, i Vigili, una volta accertato che nessuno fosse rimasto ferito, hanno subito iniziato, assieme all'autista del mezzo coinvolto, le operazioni di abbassamento dell'assetto del mezzo attraverso lo sgonfiamemto delle ruote.

Una volta disincastrato, il camion è stato scortato dalla squadra e dalla polizia locale fino ad un luogo sufficientemente spazioso da permettere il ripristino del mezzo pesante.