Allerta meteo sul Friuli Venezia Giulia: forti piogge a Trieste

TRIESTE Come da previsioni, Trieste e l’intera regione si sono svegliati sotto un forte maltempo. Proprio mercoledì la Protezione civile regionale aveva diramato un’allerta meteo gialla valida dalle 6 alle 24 di oggi, giovedì 19 ottobre per la fascia orientale e in particolare su costa, Isontino, Carso e Cividalese.

Nella mattinata di oggi non si sono registrate emergenze particolari o interventi degni di nota. Da registrare solo alcuni allagamenti nella zona delle Rive di Trieste, a causa di qualche tombino saltato.

Allerta meteo: forti piogge a Trieste

Le previsioni di oggi dell’Osmer parlano di piogge intermittenti da abbondanti a intense, anche temporalesche e saranno possibili localmente anche piogge stazionarie molto intense. Sulla costa, specie sul settore orientale del Golfo di Trieste soffierà vento anche sostenuto da sud, con possibili acqua alta e mareggiate. Sui monti in quota soffierà vento sostenuto da sud-ovest.

Venerdì il cielo sarà nuvoloso sulla costa, in prevalenza coperto altrove, con piogge intense o molto intense anche temporalesche al mattino sulla zona montana e nel pomeriggio-sera su pianura e costa le piogge saranno invece più probabili nel pomeriggio-sera.

Soffierà vento forte da sud-ovest sui monti, da sostenuto a forte in prevalenza da sud-est sulla costa, con mareggiate e acqua alta. Nella tarda serata attenuazione del vento e delle piogge.