Caso di dengue a Trieste, la disinfestazione a San Giacomo

In questo video di Andrea Lasorte la disinfestazione radicale ordinata dal Comune di Trieste per la giornata di oggi, mercoledì 18 ottobre, dopo che il Dipartimento prevenzione, igiene e sanità dell’Asugi ha accertato un caso di dengue. L'area interessata è una zona con un raggio di 200 metri di via San Giacomo in Monte (comprendente anche il giardino Basevi e Campo San Giacomo). Nella serata di oggi, indicativamente dalle 20.30 alle 22.30 e comunque fino a cessata necessità, l’ordinanza del Comune di Trieste prevede l’istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli nei tratti stradali riportati nel provvedimento. I residenti, inoltre, dovranno rimanere chiusi in casa per la durata dell’intervento. Anche gli animali dovranno essere tenuti al chiuso. Tutti i dettagli

01:29