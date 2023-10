Caso di dengue a Trieste: scatta la disinfestazione a San Giacomo

TRIESTE Il Comune di Trieste ha informato che, per alcune ore dal pomeriggio in poi saranno effettuate misure preventive di disinfestazione radicale dopo che è stato accertato dal Dipartimento prevenzione, igiene e sanità dell’Asugi un caso di dengue.

L'area interessata è una zona con un raggio di 200 metri di via San Giacomo in Monte (comprendente anche il giardino Basevi e Campo San Giacomo).

La febbre Dengue

La febbre Dengue è una malattia virale diffusa dalle zanzare infette del genere Aedes. I sintomi includono febbri, cefalea, dolori muscolari e articolari, e in una limitata percentuale di casi può portare a una febbre emorragica pericolosa per la vita. Il virus non è trasmissibile da uomo a uomo ma la persona contagiata può essere punta da altre zanzare che poi potrebbero trasmettere il virus ad altre persone.

L’ordinanza del sindaco

L'intervento è stato disposto dal Comune di Trieste con un'ordinanza del sindaco Roberto Dipiazza che obbliga tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di spazi all'aperto permettano l'accesso al personale di Asugi e della ditta incaricata alla disinfestazione, per ispezione ed eventuale rimozione dei focolai larvali presenti in area anche privata.

I trattamenti

I trattamenti saranno realizzati dalla ditta incaricata nel pomeriggio e serata di oggi (mercoledì 18 ottobre) comprendendo l’intero Giardino Basevi e Campo San Giacomo. Apposite indicazioni verranno date anche attraverso cartelli che saranno posti nell’area interessata fino al termine delle operazioni, salvo diverse disposizioni eventualmente impartite dagli operatori dell’Asugi.

Le prossime settimane

Inoltre, anche per le prossime settimane, a tutti gli stessi soggetti interessati viene ordinato di:

attenersi a quanto prescritto dagli addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che gli stessi focolai abbiano a riformarsi;

evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana;

evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

procedere, nel caso di contenitori non abbandonati allo svuotamento dell'eventuale acqua contenuta evitando raccolte d’acqua piovana, altrimenti diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento settimanale sul terreno, evitando l'immissione dell'acqua nei tombini;

trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida;

tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, sistemandoli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

provvedere, nei cortili e nei terreni scoperti al taglio periodico dell'erba onde non favorire l'annidamento di adulti di zanzare;

svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi;

sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

stoccare i copertoni, dopo averli svuotati da eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in contenitori dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;

durante il trattamento di disinfestazione restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria;

tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi,...) con teli di plastica; prima del trattamento raccogliere la verdura e la frutta presente negli orti o, in alternativa, proteggere le piante con teli di plastica in modo ermetico;

in seguito al trattamento si raccomanda di procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento;

in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

Divieto di transito

Sempre per la serata di oggi, mercoledì 18 ottobre, indicativamente dalle 20.30 alle 22.30 e comunque fino a cessata necessità, l’ordinanza del Comune di Trieste prevede l’istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli nei tratti stradali sotto riportati e contenuti nell'area interna al perimetro evidenziato in colore rosso nella planimetria in alto, in modo da garantire l’esecuzione in sicurezza del trattamento di disinfestazione ad opera della ditta incaricata: via Bernini e Scala Stendhal, via Molino a vapore, via Corridoni, via del Bosco, via Castaldi, via Caprin, via del Rivo, via della Guardia, via dei Giuliani, Campo San Giacomo ai due angoli con via dell'Industria, via San Marco, via Vespucci, via Venier, via Veronese, via San Giacomo in Monte e Galleria San Vito su entrambi gli ingressi.

Previste deroghe a favore dei mezzi di soccorso in servizio di emergenza, delle forze dell’ordine nonché dei mezzi impegnati nelle operazioni di disinfestazione.