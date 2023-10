Il maltempo non ferma la rievocazione della Trieste-Opicina Historic con 52 signore della strada

TRIESTE E ora, signore e signori, alcuni dei più famosi e “spericolati” piloti della Trieste-Opicina Historic, dove ogni “espediente” è consentito per conquistare il titolo di gentlemen delle macchine d’epoca. Eccoli, sulla linea di partenza in piazza Ponterosso. La prima vettura a partire è l’Alfa Romeo Giulietta Spider del 1960 di Achille Tresoldi. Paolo Grava lo segue con la sua Lancia Fulvia Coupé del ’71.

In terza postazione troviamo Valerio Raimondi con una Porsche 911 Targa del ’74. Subito dopo Fausto Governato e la sua Lancia Beta Montecarlo del ’76. Poi il “mago delle piste” Carlo Rugo sull’Autobianchi A112 Junior del 1985. Alle sue spalle, concentratissimo, Pledl Manfred a bordo di una Lotus Elan del 1969. In penultima postazione, la Lancia Appia di Giulio Bianco Mengott, datata ’59. E in ultima, la Porsche 911 Sc del 1980 dell’abile pilota Alberto Virgolino.

Ma, attenzione.... Lo starter dà il via! E le 52 vetture d’epoca si muovono eccome. Altro che i trucchi di Dick Dastardly della celebre “Corsa più pazza del mondo” dei cartoni animati, a loro volta vintage.

Eccole sfrecciare sulle tracce della fu Trieste-Opicina, indimenticabile corsa motoristica a carattere agonistico disputata tra il 1911 e il 1971 sulle strade che dal cento città salgono fino all’Obelisco, e che negli anni portò all’ombra di San Giusto celebri e fascinosi piloti della storia dell’automobilismo. Ritornata in pista nel 1982, da allora il Club dei Venti all’Ora ne ripropone i celebri fasti come rievocazione per auto d’epoca, sotto l’egida dell’Automotoclub storico italiano.

Fin dalla mattina di ieri le signore a quattro ruote davano bella mostra di sé a Ponterosso, vanitose sotto il cielo nero. Motori accesi alle 10 spaccate, e via a sgommare in stile Chitty Chitty Bang Bang: in città sfila il secolo sprint, dagli anni ruggenti a quelli del rock psichedelico, tappa finale della Alpe Adria Classic Challenge e del Trofeo Nord-Est. Bora e pioggia a catinelle fino alla fascinosa Strada del Boschetto con sbocco davanti a Villa Revoltella, chiusa al traffico per permettere ai partecipanti di dilettarsi nelle prime – e uniche, causa cielo funesto – prove d’abilità in formula Asi.

Meritato pit-stop in agriturismo, dunque gas lungo le strade carsoline. Oliata ai motori e ultimo gas fino al finish di Porto vecchio: primo al traguardo, il successo è di Giacomo Petrani con la sua Volkswagen Golf Gti del 1980. In seconda posizione il duo Cicuttini-Castellano su Fiat 1500 del ’65. Chiude il podio la coppia Ferro-Pittaolo su Alfa Romeo Giuliettaa Sprint del ’63. Partner della Historic è stato il Motoclub Trieste, il più antico d’Italia: dall’amicizia con il Club dei Venti all’Ora si disegnerà il futuro format della rievocazione che – si lasciano sfuggire gli organizzatori – nel 2024 potrebbe tornare a sfrecciare fin su a Opicina.