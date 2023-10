Pioggia e bora a Trieste: è l’addio all’estate. In arrivo raffiche ancora più forti

TRIESTE L’estate prolungata si è interrotta, all’improvviso, facendo piombare Trieste in un clima abbondantemente autunnale con pioggia e vento.

Le prime precipitazioni si erano fatte sentire già nel corso della nottata, ma domenica il cambiamento repentino si è visto soprattutto a metà mattina, attorno alle undici, con il violento temporale che si è scatenato sia a ora di pranzo che nel primo pomeriggio. La bora, invece, ha continuato a sferzare la città.

L’ondata di maltempo che ha investito l’intero Friuli Venezia Giulia, oltre che Trieste, ha portato anche quindi anche il vento.

Secondo le previsioni la bora dovrebbe aumentare ancora di intensità nelle prossime ore fino a toccare gli ottanta chilometri orari; poi dovrebbe progressivamente calare. Le temperature, comunque, domenica si sono abbassate di circa dieci gradi in appena ventiquatt’ore. Fino a sabato, insomma, si girava ancora a maniche corte; da domenica, invece, mano a impermeabili e giubbotti.

L’ondata di maltempo, a Trieste, ha provocato alcuni disagi: qualche allagamento nelle abitazioni e alcuni interventi dei Vigili del fuoco e della Polizia locale per mettere in sicurezza le protezioni dei cantieri in strada. Come successo, ad esempio, all’incrocio tra via Beccaria e largo Piave. O, ancora, nel rione di San Giacomo tra via Marco Polo e via Concordia.

Oggi, lunedì, ancora vento, ma non dovrebbe piovere. Dopo qualche giorno di tregua, però, nuovi acquazzoni sono previsti dalla giornata di giovedì.