Piega un lampione facendo manovra con il furgone e lascia il numero per poter essere contattato

TRIESTE Singolare incidente, questa mattina, in via di Cavana, davanti alla farmacia Al Castoro. Un furgone, in fase di manovra, è andato a sbattere contro il lampione, piegandolo.

Il conducente, come si vede dalla foto qui sotto, ha lasciato il numero di telefono attaccato al palo per essere contattato e si è poi allontanato.

Sul posto la polizia locale per i rilievi. Il palo, seriamente danneggiato, è stato interamente rimosso.