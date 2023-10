A Trieste il contest di break dance in ricordo di Mattia Montenesi

Il giovane triestino campione di break dance Mattia Montenesi, scomparso nel 2021 a soli 15 anni per una malattia incurabile, ballava la break dance da quando ne aveva otto. Il suo sogno, oltre a poter ballare per tutta la vita, era quello di creare un contest interamente dedicato a questa disciplina e portarlo qui a Trieste con ballerini da tutto il mondo. Grazie alla determinazione dei suoi genitori e alla partecipazione attiva di familiari, amici, compagni di ballo e sponsor della città, il sogno di Mattia si è avverato sabato sera. Per la prima volta a Trieste si è aperto un contest internazionale di break dance dal nome “Above the clouds”. L’evento si è svolto al palasport di Chiarbola e ha visto la partecipazione di più di cento iscritti con giudici provenienti da tutto il mondo, dal Venezuela alla Corea del Nord. Le foto sono di Massimo Silvano