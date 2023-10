Just OnEarth: l'intelligenza artificiale al servizio della Barcolana di Trieste

Oltre 425mila persone hanno vissuto da protagoniste, in terra, in mare e sul Carso la 55.a edizione della Barcolana presented by Generali. Di queste, 388mila hanno partecipato all’evento tra il 5 e l’8 ottobre. Il dato è certificato da JustOnEarth (Joe), la società che BAT Trieste e il suo Digital Hub hanno “portato in dote” alla Barcolana: utilizzata dalla multinazionale per analizzare la presenza nelle città di mozziconi e littering, JOE ha applicato la propria Intelligenza Artificiale per supportare gli organizzatori in un’analisi su basi scientifiche dei numeri legati alle presenze in mare e a terra. Nel video le parole di Daniela Filipaz, presidente di JustOnEarth, che parla di questa collaborazione. Qui la notizia

00:50