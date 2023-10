Da Miramare a San Giusto, va in scena a Trieste la "Corsa dei Castelli"

È il giorno della Joma Corsa dei Castelli. Si corre domenica la settima edizione della manifestazione nata da un’idea dell’ex azzurro Michele Gamba e curata dall’Asd Promorun in collaborazione con il Comune di Trieste e la Regione Fvg. L’edizione 2023 si candida ad essere un’edizione da ricordare per almeno due validi motivi: la prima edizione della sfida tra rappresentative nazionali Under 23 e la presenza nella prova competitiva di un autentico fuoriclasse. Al via infatti c’è l’etiope Muktar Edris - presentato ieri insieme agli altri top runner - che nel suo ricchissimo palmares vanta anche due titoli mondiali sui 5mila metri nel 2017 e nel 2019. Nel video di Francesco Bruni la presentazione delle squadre.

02:55