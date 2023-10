“Barbacan Produce” torna con un occhio ai bimbi: tante attività dalle micromagie alle “pigotte”

TRIESTE Torna domenica 22 ottobre, dopo il rinvio per condizioni meteo dalla data prevista del 15, “Barbacan Produce”, l’ormai affermato e affollato mercato dedicato all’arte, alla creatività e all’artigianato, con un’attenzione speciale riservata questa volta ai bambini, con iniziative a loro dedicate. Dalle 10.30 alle 18.30, su piazza Barbacan e dintorni, sono previsti stande e banchetti di circa 80 espositori aderenti alla manifestazione, provenienti da Trieste, da diverse regioni del Nord Italia e da Slovenia e Croazia, con abbigliamento, gioielli, ceramiche, stampe, fotografie, oggettistica per la casa, prodotti per la cura del corpo, giocattoli artigianali e tanti altri articoli.

Durante lo svolgimento di questa edizione, la numero 39, l'associazione “Dritti e Storti”, nata per promuovere e proteggere i diritti delle bambine e dei bambini, promuove una serie di eventi che si svolgeranno in piazzetta San Silvestro. Alle 10.30 spazio alle letture con “Bottega del Mondo-Senza Confini Brez Meja”, alle 11.20 le educatrici del “Un Villaggio per crescere” guideranno i bambini presenti nella realizzazione di un'opera d'arte collettiva, con colori e pennelli, su un foglio gigante.

Alle 12.10 alcune maestre presenteranno un laboratorio multiespressivo, in cui i piccoli potranno confrontarsi con la musica, la lettura e la creazione di un elaborato con vari materiali e diverse tecniche d’esecuzione.

Alle 14 i clown dottori della “Compagnia dell'Arpa a dieci corde” si esibiranno in giochi, bolle di sapone e micromagie per i più piccoli. Alle 14.45 il Comitato provinciale di Trieste dell’Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite dedicato alla cultura e all’educazione, proporrà il laboratorio “Pigott Art”. Con questa iniziativa i bimbi potranno decorare sagome di piccole e grandi “pigotte” (in origine in varie zone della Lombardia il termine indicava una bambola di pezza fatta in casa, con materiali poveri), ispirate in particolare alla festa di Halloween, che si terrà tra qualche settimana.

Infine alle 15.30 sarà il turno di “diritti alle storie”, con “Nati per Leggere Friuli Venezia Giulia”, in aggiunta ai palloncini di Drago Zio Giò-Libribelli e alla truccabimbi Erika. Tutti gli eventi sono tutti gratuiti.

Sempre in piazzetta San Silvestro inoltre, alle 16.30, tonerà anche Marco Rossignoli con lo spettacolo “Drum Circle”, aperto anche agli adulti.

Nel mese della prevenzione, uno spazio sarà anche riservato anche alla Lilt, Lega italiana lotta ai tumori.