Arriva l’autunno: a Trieste torna la bora, giardini comunali chiusi domenica 15 ottobre

TRIESTE Arriva l’autunno con il ciclone Medusa che porterà maltempo, bora e un brusco abbassamento delle temperature anche nella nostra regione.

Secondo l’Osmer il quadro meteo inizierà a cambiare già nella giornata di sabato 14 ottobre: dopo un mattino nuvoloso, dalla tarda sera è previsto il peggioramento con piogge più diffuse e consistenti forse anche temporalesche.

Le previsioni

Domenica 15 il cielo sarà in prevalenza nuvoloso con piogge intermittenti moderate a ovest, abbondanti a est, localmente forse anche temporalesche, specie sulla costa dove potranno anche essere intense. Sulla vetta delle Alpi Giulie dovrebbe arrivare la neve.

A Trieste soffierà Bora moderata che dal pomeriggio sarà sostenuta su pianura e costa. In serata farà decisamente fresco in serata. Lunedì e martedì sulla costa continuerà a soffiare la bora.

Giardini chiusi

In via preventiva il Comune di Trieste ha già deciso che i giardini pubblici comunali recintati saranno chiusi al pubblico nella giornata di domenica 15 ottobre e fino a miglioramento della situazione.

In particolare resteranno chiusi: giardino pubblico “de Tommasini” di via Giulia, giardino “Falcone e Borsellino” di Altura, giardino Basevi, Giardino “Fra M.V. Antollovich” di via Carpineto, giardino “Wanda e Marion Wulz” di via Catullo, giardino “Fedora Barbieri” di via Mascagni, giardino di via San Michele e Campagna Prandi, giardino di Villa Cosulich in strada del Friuli, giardino di Villa Engelmann in via Chiadino, Parco Bazzoni in via Navali, Skatepark di via Petitti di Roreto, giardino di piazza Hortis, giardino di vicolo dell’Edera, villa Revoltella con accesso garantito alla chiesa nel consueto orario di apertura/chiusura.Il giardino di villa Sartorio in via dei Modiano rimarrà aperto con il consueto orario di apertura/chiusura”.