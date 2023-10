Trieste in piazza per Israele, le parole del presidente della comunità ebraica Salonichio

Siamo scesi in piazza oggi a Trieste "come cittadini di un Paese democratico solidarietà vicinanza e angoscia per quello che sta succedendo a Israele". Alessandro Salonichio, presidente della locale comunità ebraica, ha raccontato così la manifestazione che ha chiamato circa 200 persone in piazza Unità di Trieste"Israele è vittima di atti di violenza inaudita. Abbiamo anche legami affettivi in Israele e siamo fortemente preoccupati per l'evolversi della situazione". Il video di Andrea Lasorte

02:33