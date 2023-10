Trieste in piazza a sostegno di Israele: le contestazioni dei filo-palestinesi

Trieste è scesa in piazza a sostegno di Israele. Un sit-in - a cui hanno preso parte circa 200 persone - in cui non sono mancati alcuni momenti di tensione. Una ventina di stranieri filo-palestinesi ha contestato i manifestanti, con bandiera e slogan filo-palestinesi. Sul posto sono intervenute la polizia in tenuta anti-sommossa e la Digos. Il video è di Andrea Lasorte. Qui la notizia

02:06