A Trieste il presidio in sostegno del popolo palestinese

Nel giorno in cui in piazza Unità a Trieste si manifesterà a sostegno di Israele, da un altra parte di Trieste - nel rione di San Giacomo - è andato in scena un presidio di solidarietà per il popolo palestinese organizzato da Salaam Ragazzi dell'Olivo Comitato di Trieste. Il video è di Massimo Silvano

01:27