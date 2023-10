A Trieste sit-in piazza Unità a sostegno di Israele

TRIESTE Trieste scende in piazza per manifestare solidarietà a Israele. Circa 200 persone hanno aderito alla manifestazione promossa dall’associazione Italia – Israele in piazza Unità, intitolata “Tutti in piazza a sostegno di Israele”.

«È fondamentale dimostrare il sentimento che proviamo, prima di tutto come cittadini non solo come ebrei. Un sentimento di vicinanza, affetto e angoscia per quello che sta succedendo» ha detto Alessandro Salonichio, presidente della locale comunità ebraica, che ha parlato di «atti di violenza inaudita. Abbiamo anche legami affettivi in Israele e siamo fortemente preoccupati per l'evolversi della situazione».

Il presidente della comunità ha anche auspicato «che venga fatta piazza pulita di quelli che sono i membri di Hamas, non la popolazione - ha sottolineato - si stanno evitando gli attacchi ai civili. Ma le immagini che abbiamo visto e che circolano anche sui social - ha ribadito - sono terribili. Sono cose che speravamo di non sentire mai più dopo la Shoah. Siamo sconvolti». In piazza questa sera a Trieste sono scesi tanti cittadini ma anche esponenti politici e amministratori, tra i quali il sindaco Roberto Dipiazza.

Nel corso della manifestazione non sono mancati alcuni momenti di tensione. Una prima contestazione, subito sedata, ha visto protagonisti 3-4 ragazzi italiani.

A questi si è aggiunto un secondo gruppo, stavolta composto da una ventina di stranieri filo-palestinesi, che ha tentato di contestare i manifestanti, esibendo anche una bandiera palestinese. Sul posto sono intervenute la polizia in tenuta anti-sommossa e la Digos.

"Le invettive dei manifestanti filopalestinesi che si sono assiepati stasera in piazza Unità sono intollerabili nei modi e nei contenuti". Lo ha affermato l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti.

Trieste in piazza a sostegno di Israele: le contestazioni dei filo-palestinesi

"La libertà di opinione esiste nel nostro Paese e la difenderemo, ricordando però che quando il fanatismo trascende nella giustificazione del terrorismo ciò è moralmente inaccettabile", ha rilevato Roberti. "L'orrore che ha subito Israele a opera di Hamas è qualcosa di indicibile e deve avere la condanna di tutti. Chi inneggia alla bestialità, con la nostra civiltà non ha nulla a che fare e non deve trovare spazio pubblico".

Circa un’ora prima dell’evento nel rione di San Giacomo era andato in scena un presidio di solidarietà per il popolo palestinese organizzato da Salaam Ragazzi dell'Olivo Comitato di Trieste.