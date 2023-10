Topi alla scuola dell’infanzia Mille Bimbi di Trieste: evacuato l’edificio

I genitori sono stati contattati per venire a prendere i bambini, una novantina in tutto, dopo che un topo è stato visto nelle aule. Ora partirà la disinfestazione. I bimbi saranno smistati in 5 scuole

Micol Brusaferro