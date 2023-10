Danza, la compagnia Kibbutz fermata dalla guerra tra Israele e Hamas

GORIZIA Al “Visavì Gorizia Dance Festival”, iniziativa transfrontaliera che si è aperta ieri, era prevista anche la partecipazione della Kibbutz Contemporary Dance Company.

La formazione israeliana avrebbe dovuto presentare in prima nazionale “Me Ani (Who I am)”, spettacolo della coreografa Léa Bessoudo Greck. L’evento era in cartellone per sabato sera al teatro Verdi, ma non potrà andare in scena a causa dei tragici eventi della guerra tra Israele e Hamas che impediscono alla compagine di lasciare il Paese e la costringono, di conseguenza, ad annullare la tournée.

Al di là della data goriziana, “Me Ani (Who I am)” avrebbe dovuto approdare la prossima settimana a Rovigo, Tortona e Vercelli. Nulla da fare. E pensare che il 12 dicembre lo spettacolo sarebbe in programma a Tel Aviv, principale centro economico israeliano. «Ci è stata inviata una comunicazione ufficiale della compagnia per il tramite della sua agenzia italiana – afferma Walter Mramor, numero uno degli Artisti Associati, organizzatori di Visavì –. Fino a tre giorni fa non avevamo ricevuto alcuna disdetta, ma la situazione è precipitata portando all’intera cancellazione della tournée. Quando il conflitto è scoppiato, ho ovviamente immaginato che potessero esserci problemi per lo spettacolo, ma dalla compagnia non avevo ancora ricevuto messaggi, forse perché, sulle prime battute, non aveva la piena consapevolezza di quanto stava accadendo. Poi, però, il messaggio dell’annullamento del tour è arrivato».

La Kibbutz Contemporary Dance Company sarebbe dovuta partire da Tel Aviv. Lo spettacolo sarà sostituito da un evento con ingresso gratuito, aperto a tutta la cittadinanza: sabato, alle 20.45, sempre al Verdi, ci sarà sul palco la Rijeka Ballet Company con “Now and never again”, l’ultimo lavoro firmato da Jeroen Verbruggen e Maša Kolar il cui debutto è fissato proprio nella città di Fiume per sabato 21 ottobre.

I biglietti acquistati in prevendita saranno rimborsati: sarà necessario presentarsi alla cassa di uno dei teatri che ospitano gli spettacoli di Visavì entro sabato 14 ottobre. «Per fortuna abbiamo trovato nella compagnia di Rijeka una grande solidarietà – nota Mramor –. È un regalo che ci farà: un’anteprima assoluta del suo nuovo lavoro che ci riempie di gioia, perché dimostra come gli artisti, al momento del bisogno, sappiano stare uniti e sostenersi a vicenda». —