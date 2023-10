Cade dalla mini moto ad Aquileia: grave bimbo di 6 anni

AQUILEIA Stava facendo allenamento accompagnato dal padre sulla pista privata Las Vegas quando ha perso il controllo del mezzo.

Un bambino di 6 anni è stato soccorso, nel pomeriggio di ieri, dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito dell’incidente che si è verificato nell’impianto situato in territorio comunale di Aquileia

. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il bambino è caduto da una mini moto mentre stava correndo sulla pista di motocross. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso che hanno preso in carico il piccolo, poi elitrasportato in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della Mis