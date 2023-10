Cade da una pianta a San Dorligo: in codice giallo a Cattinara

SAN DORLIGO Un uomo è stato soccorso questa mattina dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta da 2-3 metri di altezza da una pianta nelle pertinenze di una abitazione privata nel territorio comunale di San Dorligo della Valle.

Ne dà comnicazione la Sores.

Dopo la chiamata al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e quello di un'automedica provenienti da Trieste che hanno preso in carico l'uomo per poi trasportarlo all'ospedale di Cattinara in codice giallo.