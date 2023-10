Trieste, riapre il Narodni dom a San Giovanni: l'inaugurazione

Un luogo polifunzionale che potrà, negli auspici, diventare «posto di aggregazione non solo per la comunità slovena di Trieste ma anche per i triestini stessi e gli italiani». È l'augurio che la presidente della Repubblica di Slovenia, Natasa Pirc Musar, ha rivolto per il futuro del Narodni dom (Casa del popolo in sloveno) del quartiere San Giovanni, riaperto oggi dopo lavori di ristrutturazione. «Così si costruisce il futuro, fatto di eventi simbolici e dal lavoro quotidiano; una vicinanza da rafforzare sempre più tra cittadini e imprese dei nostri territorio. I legami forti sono la comunanza di interesse, cultura, di cittadini e imprese che dobbiamo rafforzare. Questo è l'esempio a livello internazionale», le ha fatto eco il Governatore del Fvg Massimiliano Fedriga. Proprio nella sede del Narodni si è svolta una breve cerimonia di saluti improntata all' insegna dell'amicizia e della collaborazione tra i due popoli, dopo la sofferenza del secondo conflitto mondiale e il lungo percorso di riconciliazione. In questo video di Andrea Lasorte, la presidente slovena Natasa Pirc Musar insieme al governatore regionale Fedriga e al sindaco di Trieste Dipiazza mentre piantano simbolicamente un tiglio nel giardino della nuova struttura.

00:43