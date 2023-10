Si fingono carabinieri e tentano di truffare un’anziana che se ne accorge e li fa arrestare

TRIESTE Lunedì mattina la Polizia di Stato di Trieste ha arrestato due cittadini italiani, del 1975 e del 1995, per il reato di tentata truffa aggravata. Personale della Squadra Mobile di Trieste è intervenuto su richiesta di una donna triestina del 1938, la quale aveva segnalato poco prima al numero unico di emergenza 112 di essere vittima di un tentativo di truffa ancora in corso, da parte di un sedicente maresciallo dei Carabinieri di Basovizza.

Quest'ultimo, mediante chiamata telefonica sull'utenza della donna, le aveva riferito che il figlio aveva causato un sinistro stradale ed era necessario corrispondere una «cauzione» di 11.500 euro per evitare conseguenze giudiziarie.

Dopo avere chiesto di poter parlare con il figlio, la signora, accortasi che la persona con cui stava colloquiando non era il figlio, riusciva a mantenere il contatto telefonico con i truffatori e ad avvisare contemporaneamente il 112 da un altro telefono.

La Polizia, oltre all'arresto in flagranza dei due autori della truffa, ha sequestrato i cellulari e l'auto a noleggio utilizzata per il reato. A carico dei due, il Questore di Trieste ha emesso il provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio, inibendo loro il ritorno nel Comune di Trieste per 4 anni.