Al Caffè degli Specchi di Trieste arrivano i camerieri robot

TRIESTE Allo storico Caffè degli Specchi in piazza Unità a Trieste sono arrivati tre camerieri robot. Si occupano di portare in cucina piatti e bicchieri a consumazioni finite, in totale autonomia. Ma non sostituiscono il personale, si affretta a precisare il titolare Riccardo Faggiotto: hanno invece una funzione di supporto. In questo video di Andrea Lasorte una dimostrazione di come il robot lavora.

01:51