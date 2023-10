Medio Oriente, anche tre triestini tra i riservisti richiamati in Israele

Ci sono anche tre triestini tra i riservisti richiamati alle armi. Lo ha detto il rabbino capo di Trieste, Eliahu Alexander Meloni, in una intervista al Tg Rai del Fvg precisando che «si tratta di persone che hanno scelto di lasciare Trieste per andare a vivere in Israele» e, in questo senso, l’essere richiamati «fa parte della quotidianità israeliana». Il rabbino Meloni, che in Israele ha moglie e un figlio, ha previsto che la risposta di Israele all’attacco di Hamas sarà «inevitabilmente molto dura, questo è certo. Dopo ci sarà una guerra di città, con tante vittime, purtroppo civili che non c’entrano niente ma che abitano nel luogo». Per il religioso «è sempre colui che aggredisce che passa per cattivo e lì diventa molto difficile il giudizio». Alcuni cittadini hanno depositato oggi mazzi di fiori davanti alla sinagoga, dove il presidio di sicurezza è stato rafforzato sin dal momento dell’attacco di Hamas, come disposto dal Comitato per la sicurezza a Trieste in tutti gli obiettivi sensibili ebraici in città.